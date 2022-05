Elezioni Borgo: questa sera la presentazione del programma di "Realizziamo Insieme" con il candidato Paolo Giraudo

Dopo la presentazione della lista, svoltasi la scorsa settimana con la partecipazione del Governatore Alberto Cirio, per la Lista Civica Realizziamo Insieme, che sostiene il candidato Sindaco di Borgo San Dalmazzo Paolo Giraudo, è la volta di entrare nel dettaglio dei 10 punti che caratterizzano il programma, e di dibatterne con i residenti borgarini.



L'appuntamento, come previsto, è confermato per questa sera, lunedì 30 maggio, alle 21, presso la sala Consiliare di Borgo San Dalmazzo, e tutta la popolazione è invitata a partecipare.



Si parlerà di molti temi importanti per lo sviluppo futuro della città: dalla sicurezza al sostegno al commercio e ai negozi, dalle energie rinnovabili alle politiche giovanili, senza trascurare turismo, semplificazione dei rapporti tra popolazione e istituzioni, sostegno alle associazioni presenti sul territorio. "Come sempre", ha sottolineato Paolo Giraudo, "noi lanciamo delle idee, e siamo più che disponibili ad ascoltare gli altri che come noi vivono la città, perché insieme si può realizzare un grande futuro per Borgo. Proprio questo è il senso dell'incontro di questa sera e dei moltissimi altri che stiamo portando avanti in tutte le zone della città e delle frazioni".



Appuntamento quindi per questa sera alle 21 in sala Consiliare.