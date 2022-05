Elezioni Savigliano: gli impegni del candidato sindaco Portera

Questa sera, 30 maggio, presso la sede di via Palestro 36 si terrà un incontro con le frazioni minori alle ore 21 (si sono invece già svolte riunioni a Suniglia e il 31 si incontreranno i frazionisti di Levaldigi).

Domani 31 maggio, alle 15, Portera incontrerà la CISL presso la sede del Mutuo Soccorso in via Cernaia 11, mentre alla sera, alle 21, sarà al bocciodromo di Levaldigi.

Il 1 giugno parteciperà al dibattito tra i candidati sindaco, sotto l’Ala di piazza del Popolo, organizzato alla sera dai giornali; venerdi 3 giugno è previsto l’incontro con l’associazione Alpini alle ore 21 in corso Caduti e lunedi 6, alle ore 20, con Confartigianato.

Martedi 7 giugno è in programma una serata di confronto tra i sindaci organizzata, alle ore 21, da Tele Radio Sagliano.

Intanto continuano i banchetti per incontrare i cittadini, in piazza Santarosa, in occasione del mercato: martedi 31 maggio di fronte a Fedon, venerdi 3 giugno presso Dolcaf e mercoledi 28 di fronte a 28 Lab.