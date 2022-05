“Green minds” a Barge un viaggio intorno alla terra tentando di schivare le fake news

Di fronte a un cambiamento climatico diventato ovvio, lo spettacolo “Green Minds” invita a un cambiamento mentale, con un one woman show firmato da François-Xavier Frantz e proposto in una versione studiata appositamente per Barge e i suoi giovani che vede protagonista un ologramma creato da un’intelligenza artificiale in missione nello spazio.



Protagonisti sono l’attrice Sara D’Amario, nota al grande pubblico per gli sceneggiati televisivi, e a quello teatrale per aver collaborato con Luca Ronconi, Krzysztof Zanussi, Nanni Garella e Luca Zingaretti e Federico Marchesano, primo contrabbasso dell’Orchestra Filarmonica di Torino,

con esperienze professionali in orchestre di grande prestigio come quelle dell’Accademia di S.Cecilia, dell’OSNRAI e del Teatro Regio di Torino.

L’evento, a ingresso libero e gratuito, si svolgerà giovedì 2 giugno, con inizio alle ore 17,30, presso l’ex officina ferroviaria di Barge.

Tale spettacolo rientra nell’ambito delle iniziative promosse dal progetto “Cave.a”, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito del bando “In Luce-Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori.