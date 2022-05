Ormea, alla Scuola Forestale una borsa di studio in memoria della professoressa Cinzia Benedetto

Mattinata intensa, quella di venerdì 27 maggio, alla Scuola Forestale di Ormea, che ha rincontrato gli studenti che nell’anno 2020-2021 hanno concluso il loro percorso di studi.



Consegnati i diplomi di maturità, la cerimonia è proseguita con l’ulteriore consegna degli Europass a chi ha partecipato alle mobilità del progetto “Erasmus Forest4Life” 2019 e 2020 svolte nel corso dell’estate 2020 con destinazione Maribor, Polonia, Portogallo e Praga.



Prossimi alla partenza, in programma il 1° giugno, sono Beatrice Bongiovanni, Lorenzo Colombo, Matteo D’Agostinis e Gian Luigi Canavese, della classe 4ª, che trascorreranno cinque settimane in Francia. A settembre sarà la volta di altri sei compagni di classe destinati in Portogallo.



Nel corso dell’evento è stata, inoltre, consegnata una borsa di studio, da parte del Collegio nazionale degli Agrotecnici, a Silvano Spinello, studente della classe 5ª, che lo scorso anno ha raggiunto un ottimo terzo posto alla “Gara nazionale di Silvicoltura e Utilizzazioni forestali”.



In conclusione il momento, particolarmente emozionante, dedicato al ricordo della compianta docente Cinzia Benedetto. I familiari hanno voluto istituire una borsa di studio che, venerdì mattina, è stata consegnata alla studentessa della classe 4ª Irene Iacovino. «La scuola è stata la sua seconda vita – ha detto la responsabile di sede Patrizia Nano ricordandola –. Cinzia è stata un pilastro per questa realtà a cui ha dedicato anima e cuore. Una collega con cui abbiamo condiviso impegni ed eventi scolastici ed extrascolastici, di cui conservo un vivo ricordo. Nel corso della sua carriera scolastica qui a Ormea si è occupata prevalentemente di chimica e il laboratorio sarà collegato al suo nome. Siamo particolarmente grati per questa piacevole occasione che ci ha permesso di ricordarla, sempre con riconoscenza e immutato affetto».