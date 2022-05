Twirling Carrù in festa! Titolo italiano e doppia convocazione in Azzurro

L'ultima gara di serie A si é svolta al Pala Igor di Novara sabato 28 e domenica 29 Maggio e per la società di Carrù é stato un trionfo con la conquista del titolo italiano del Team Senior.

Un titolo che mancava nella lunga storia, e nel nutrito albo d'oro della società portacolori Aido. Le ragazze che hanno compiuto l'impresa sono: Gabutti Francesca, Lasagna Francesca, Manfredi Anna, Marengo Chiara, Massimino Valentina, Meriggio Egle, Occelli Gaia, Tomatis Giulia e Vietto Anastacia, Bertotto Giulia.

Conquista la seconda posizione invece il Team Junior composto da Bonino Nicole, Chiera Viola, Garelli Giulia, Lasagna Noemi, Massimino Michela (oggi assente) Milani Matilde, Stralla Sofia e Testa Arianna.

Nella giornata di sabato é stato il duo composto da Valentina Massimino e Francesca Lasagna a conquistare l'accesso all'European Cup di Blanes dopo un combattuto spareggio.

Bruno Giulia si piazza in quarta posizione nel free style youth e centra la qualificazione per l'European Cup di Blanes dove la seguirà anche Bertotto Giulia classificatasi in ottava posizione nel free-style senior.Gli altri risultati: quinto posto del Duo youth Bonino Nicole e Milani Matilde, secondo posto del Duo junior Lasagna Francesca e Massimino Valentina e il quinto posto del Duo senior Marengo Chiara e Vietto Anastacia che mantengono lestesse posizioni sono confermate nella classifica del Campionato Italiano.

Ma la giornata storica per l'Asd Twirling Carrù vede anche il ritorno dopo undici anni di due atleti in azzurro. Vestiranno infatti la maglia della nazionale ai prossimi Campionati mondiali di Torino: Stralla Sofia (terza posizione nel free-style youth) e Matturro Cristian (terza posizione nel free-style maschile senior).

"Siamo davvero orgogliosi dei risultati raggiunti e di aver ricevuto il Trofeo dedicato a Rita e Peppino Giamminola, padri fondatori del nostro sport - le parole della dirigente Maria Elena Occelli - e facciamo nostro il motto che è scritto a chiare lettere sul trofeo: crederemo sempre in noi stessi, nei nostri mezzi, nelle nostre risorse, pronti a nuove sfide sicuri del nostro lavoro e nelle nostre peculiarità. Il nostro ringraziamento va ai nostri tecnici: Simona Mancini, Carol Curti, Elisa Ferreri, Giulia Filippi, Eleonora Viglione e Alex Claveau per tutto il lavoro svolto."