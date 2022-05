"50 motivi per fare del bene": al Gala Palace un concerto benefico in favore della Casa di riposo di Villanova Mondovì

Un concerto musicale con i più bei brani della musica italiana degli ultimi trent’anni, per sostenere la raccolta fondi a favore della Casa di Riposo “Don Rossi” di Villanova Mondovì.

Dopo il rinvio a causa della pandemia, torna a esibirsi la "Banda di des", in concerto sabato 11 giugno alle 21 al Gala Palace di Frabosa Sottana.

"La serata '50 motivi per fare del bene" - spiega Beppe Bottero a nome della Società Operaia di Villanova Mondovì - "nasce dal desiderio di concretizzare, un evento a favore della comunità villanovese, in particolare per la casa di riposo, messa in difficoltà dalla pandemia e dall’aumento dei prezzi di luce e gas stanno causando gravi danni a tutte le strutture di sostegno per gli anziani. La Casa di Riposo “Don Rossi”, grazie ai tanti volontari è riuscita a mantenere un fondamentale presidio per la comunità".

L'evento, patrocinato dall’Unione Montana Mondolè, Comune di Villanova Mondovì e di Frabosa Sottana, è realizzato in collaborazione con l’Associazione Turistica Mondolè, nella persona del Presidente Paolo Bruno, che ha fornito gratuitamente l’utilizzo del “Galà Palace”, l’Associazione Swing & Soda Band di Villanova Mondovì, nelle persone di Andrea Candela e Corrado Leone, che garantiranno supporto tecnico audio e luci necessario e le pasticcerie di Ezio Denina e L’Artigiana, che offriranno gratuitamente i loro prodotti per fare si che gli ospiti della Casa di Riposo possano confezionare un gradito dono che sarà omaggiato a tutti i partecipanti.