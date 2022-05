A Villanova Mondovì torna l'appuntamento con “Sport in Piazza”

Dopo lo stop forzato a causa delle restrizioni pandemiche, ritorna a Villanova Mondovì “Sport in Piazza”.

La tradizionale serata di presentazione delle associazioni sportive è in programma lunedì 6 giugno, dalle 20, in piazza Filippi.

Un momento di aggregazione sociale che vedrà il coinvolgimento di ben quattordici realtà locali da sempre impegnate nella valorizzazione e nella pratica di diverse discipline agonistiche, dall’atletica al calcio, dal tennis alla pallavolo.

Un enorme campo da gioco a cielo aperto in cui familiarizzare con regole e movimenti, ascoltare consigli e opinioni e ritornare a vivere lo sport come strumento di connessione comunitaria.

"Siamo molto contenti di poter finalmente riproporre la serata di Sport in Piazza" - commenta Antonella Carrideo, tra le ideatrici dell’iniziativa e, da sempre, punto di riferimento della serata. - "Sono stati anni particolarmente difficili per il movimento sportivo in generale e per la quotidianità dei nostri ragazzi. Riuscire a tornare in presenza, quindi, è un segnale importante per tutti. Lo scopo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare i più giovani sui benefici fisici e psicologici dell’attività sportiva, da sempre imprescindibile collante relazionale. In tal senso desidero esprimere un profondo ringraziamento all’Amministrazione comunale per il supporto fornito e a tutte le associazioni del territorio che hanno aderito alla manifestazione".

La serata, resa possibile anche dal contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, vede il coinvolgimento in prima persona del Comune di Villanova Mondovì: "Ringraziamo le associazioni sportive per aver aderito così numerose al nostro invito - sottolinea il consigliere delegato allo Sport, Gabriele Boetti, che coordina la manifestazione con il vicesindaco e assessore allo Sport, Michele Pianetta - e siamo felici, in questo modo, di riprendere una tradizione di Villanova che, da sempre, vede la partecipazione numerosa di famiglie e ragazzi. Grazie ad Antonella Carrideo, vero ‘motore’ della serata, ed alla novità dell’edizione 2022, ovvero l’eccellenza locale di Alabuna che sarà in piazza con il suo stand di prodotti enogastronomici locali per dare ulteriore rilevanza alla nostra iniziativa".

In caso di maltempo, la manifestazione verrà riproposta lunedì 13 giugno, sempre in piazza Filippi con inizio delle attività a partire dalle 20.