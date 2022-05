Animali e natura del Roero raccontati nel murale dello "street artist" Stefano Castelli [FOTO]

Un bosco, un cerbiatto, un tasso e una volpe. Sono i protagonisti del bel murale dipinto sui tre lati di una parete della cabina E-Distribuzione lungo la strada sterrata all’incrocio di due sentieri di Baldissero d’Alba: l’antica strada medievale che portava a Canale e il sentiero del Torrione.



Un’opera che rappresenta al meglio la fauna selvatica presente nei boschi del Roero, realizzata dallo street artist 34enne di Sommariva Perno Stefano Castelli, del collettivo ''Free Steps Crew'', con l’utilizzo di bombolette spray all’acqua.



Il lavoro è stato eseguito su commissione dal Municipio tramite E-Distribuzione e portato a termine per abbellire strutture anonime presenti in paese.



Stefano Castelli ha al suo attivo già precedenti lavori a Vezza d’Alba, Sommariva Perno e Guarene. A metà giugno si occuperà dell’abbellimento di un muraglione a Santa Vittoria d’Alba. Si è inoltre occupato della riqualificazione di pareti con pitture artistiche al Parco Safari di Murazzano in collaborazione con Gianpaolo Scarpa, artista del collettivo cuneese "Gelo Crew".



“Sono legato a Baldissero fin da piccolo – racconta Stefano –. Ho quindi proposto al Comune di rendere ‘bella’ una parete del paese. È stato un modo per donare nuova vita a una struttura, grazie anche ai consigli di Roero Trails. Questo murale ricco di colori verdeggianti vuol essere un invito a inoltrarsi nel sentiero per esplorare e scoprire il suo interno”.



“Ringrazio lo street artist Stefano, che mi ha contattato per chiedermi se avevamo strutture da riqualificare in paese - spiega il sindaco Michele Lusso -. Avendo questa cabina che si trova vicino al centro di Baldisserosi è pensato a questo intervento, chiedendo prima l'autorizzazione all'Enel. Con questo dipinto in linea con l’ambiente naturale circostante abbiamo abbellito un altro pezzo del paese. Il lavoro ci è piaciuto molto e ho già in mente altri interventi che realizzeremo con questo artista”.