Cavallermaggiore, nuovo direttivo per il circolo "Pro-Tetto migranti"

Il manifesto con l'appello dell'8x1000 in favore di Pro-Tetto

Il 27 aprile si è svolta la nostra assemblea annuale, presso la sala Turcotto del comune di Cavallermaggiore. In quella sede è stato eletto il nuovo Direttivo di Pro-tetto!

Sono stati eletti Giorgia Gianoglio, presidentessa, Valeria Lingua, vice presidentessa, George Balet, Enrico Bergese, Giulia Filomena, Samuel Lerda e Francesca Volpato.

Un saluto ed un ringraziamento sono andati di cuore a Ilaria Lamberti e Davide Pegoraro per il loro impegno nello scorso direttivo che hanno lasciato la loro impronta. Grazie per il tempo donato, la risorsa più preziosa che si possa mettere in circolo.

Pro-Tetto cambia anche il logo. Il nuovo logo è stato pensato da una ragazza dell’istituto grafico pubblicitario di Savigliano. Un bel progetto di integrazione e sensibilizzazione svolto nelle scuole superiori e medie ha portato alla creazione e successiva scelta di tre loghi. L’assemblea di Pro-tetto ha poi votato quello che preferiva. Così il logo è davvero un pò di tutti!

Alessandra, la ragazza “mente e mano” del logo racconta: “Ho preso spunto dal vecchio logo e cercato di modernizzarlo un po'. E’ stata una bella esperienza”.

Grazie a tutti i ragazzi che si sono impegnati e lasciati coinvolgere.

Importante anche la testimonianza di Adriano e Ornella, una coppia che ha deciso di acquistare un alloggio a Racconigi per affittarlo ai ragazzi di Pro-Tetto. Il loro racconto ci rende un po' più ottimisti, un po' più sognatori. Ci aiuta a pensare che tante piccole gocce fanno un oceano immenso.

Intanto ricordiamo che Il 19 giugno ci sarà la grande FESTA DEI VICINI a Cavallermaggiore, alla quale siete tutti invitati. Giornata mondiale del rifugiato, festa dei vicini di casa, festa del volontariato: Tutto il paese si animerà con proposte per grandi e piccini, ludiche, festose e culturali.