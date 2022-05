"Conoscere la Borsa": premiati gli studenti della Granda che hanno preso parte al progetto [FOTO]

Gli studenti della provincia di Cuneo hanno potuto partecipare ad alcuni incontri dedicati e hanno ricevuto periodicamente una rassegna stampa su tematiche economiche, sociali e finanziarie di attualità.

Nei cento giorni di durata del progetto, si sono alternati in vetta alla classifica, complici gli andamenti altalenanti dei mercati, diversi team. Nelle ultime settimane, poi, la sfida per il primato si è ristretta ai contendenti appartenenti a team cuneesi e a quelli sostenuti dalle Fondazioni di Trento Rovereto e di Gorizia.

Un team friulano si è aggiudicato la vittoria nazionale, ma la squadra dell’Istituto Arimondi Eula di Savigliano “Le tre in azione” (composto da Sofia Gentile, Alessia Mina e Licia Carena della classe 4 H RIM) ha conquistato il secondo posto in Italia nella speciale classifica “sostenibilità”, ed è stato premiato all’evento nazionale svoltosi a Fabriano a inizio maggio.

“L’obiettivo di Conoscere la Borsa, progetto che nasce in ambito europeo e che viene proposto con successo da anni agli istituti scolastici della provincia, è offrire ai giovani partecipanti una formazione che li stimoli ad approfondire temi legati all’economia e all’attualità e a sviluppare competenze trasversali, anche in un’ottica di lavoro in team”, commenta Ezio Raviola, presidente della Fondazione CRC.

“Questa iniziativa mette i nostri giovani a contatto con la quotidianità e il mercato, un mondo che ha dinamiche non sempre e solo accademiche” afferma Michelangelo Pellegrino, presidente di CRC Innova. “La possibilità di sperimentare strategie di investimento senza alcun rischio contribuisce a sviluppare un rapporto informato e responsabile con il denaro, utile per il futuro di questi giovani cittadini”.

L’ALBO DEI VINCITORI

Le squadre della provincia di Cuneo vantano una tradizione di successi importanti nelle ultime edizioni di “Conoscere la borsa”. Nel 2012, 2014, 2017 e 2019 un team del Liceo Scientifico “Peano” di Cuneo, nel 2013 una squadra dell’IT “Einaudi” di Alba, nel 2016 un team del Bonelli hanno vinto la classifica nazionale e rappresentato l’Italia agli eventi conclusivi europei che si sono tenuti a Parigi, Berlino, Barcellona, Lussemburgo e Stoccolma.