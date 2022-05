Cuneo: il progetto di ristrutturazione di palazzo Santa Croce vince il premio "ForHeritage Excellence"

Il patrimonio culturale è un bene pubblico che va preservato e messo al servizio della comunità. Purtroppo però la sua gestione non è sempre semplice ed immediata, sia dal punto di vista del recupero funzionale dei siti, sia dal punto di vista della gestione partecipata e sostenibile dei luoghi della cultura.



Nel corso degli ultimi due anni, il progetto Interreg Central Europe ForHeritage ha lavorato all’individuazione di soluzioni innovative ed efficienti per migliorare la gestione del patrimonio culturale, tendendo all’eccellenza, nei quattro paesi partner di progetto: Polonia, Croazia, Slovenia e Italia.



Oltre allo sviluppo di alcune linee guida sui temi facenti parte dell’approccio integrato proposto da ForHeritage, quali ad esempio la valutazione di impatto dei progetti culturali, il coinvolgimento degli stakeholder, le forme di collaborazione pubblico-privata e gli strumenti finanziari innovativi a servizio della cultura, il progetto ha anche voluto testare sui quattro siti pilota questi schemi di gestione e finanziamento.



Il sito pilota italiano, individuato a inizio progetto nei locali al piano terra della manica est di Palazzo Santa Croce a Cuneo, è stato quindi utilizzato per sperimentare un approccio basato su forme di gestione afferenti al mondo dei partenariati pubblico-privato, attivando al contempo un coinvolgimento degli stakeholder locali e regionali nel processo di individuazione della forma di gestione e della destinazione d’uso dei locali più idonee per il sito.



Nel corso del 2021 è stata avviata la sperimentazione di un partenariato speciale pubblico-privato, già testato su altri due beni del patrimonio culturale cuneese dalla genesi molto diversa, che ha portato all’individuazione di un potenziale soggetto gestore interessato alla rivitalizzazione dei locali del Palazzo Santa Croce.



Sebbene il processo sia ancora in corso, il progetto pilota italiano è stato valutato molto positivamente dal partenariato di ForHeritage per il risultato raggiunto e per la professionalità con cui è stata implementata l’azione pilota, e per questo motivo il Comune di Cuneo si è aggiudicato il ForHeritage Excellence Award, un premio simbolico ma motivo di orgoglio per l’Amministrazione e per i partner di progetto che hanno contribuito a questo risultato.



La sfida di rivitalizzare i locali con una gestione permanente e sostenibile potrà dirsi conclusa quando sarà definitivamente individuato il soggetto gestore. Tuttavia la soddisfazione di aver implementato un progetto con un così buon risultato è un incentivo al miglioramento costante. Questo progetto è un pezzo del mosaico che renderà il Palazzo Santa Croce luogo cardine della cultura cuneese, anche grazie al restauro della rimanente porzione di edifico, finanziato con fondi PNRR, che premetterà presto l’apertura della nuova Biblioteca Civica della città.