Gli itinerari dell’Istituto Arimondi-Eula di Savigliano nella storia e nel diritto

Nei giorni scorsi, gli studenti dell’istituto superiore saviglianese diretto dal prof. Luca Martini hanno potuto percorrere, anche fisicamente, interessanti itinerari nella storia e nel diritto.

Già il 23 aprile, per la Festa della Liberazione, le classi 3D liceo scienze applicate, 5B liceo scientifico, 5D e 5H tecnico amministrazione finanza e marketing avevano percorso l’itinerario partigiano cittadino, organizzato con il Comune e l’ANPI. Preparate ed accompagnate dalle proff.sse Avena, Capriolo, Mellano e Pignata, erano state guidati dalla direttrice del locale Archivio Storico dott.ssa Olivero alla scoperta dei luoghi della resistenza cittadina.

Il 12 maggio, invece, le classi 3B e 4B del liceo scientifico, con la loro docente Valeria Capriolo, hanno partecipato al progetto Militärkommandantur con il prof. Livio Berardo dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, per approfondire e trascrivere i rapporti microfilmati dell’ufficio dell’amministrazione militare nazista durante l’occupazione tedesca dell’Italia Settentrionale conservati al Bundesarchiv di Friburgo, che poi saranno tradotti da altri allievi di istituti linguistici.

Lo stesso giorno, infine, la classe 3D tecnico amministrazione finanza e marketing, con il prof. Fabrizio Testa, ha percorso un itinerario cittadino nei luoghi del diritto, con tappe all’Agenzia Entrate, alla Medicina Legale dell’ASL e al Comune, per essere poi accolta presso la sede della Polizia municipale dal Comandante Rocco Martini, che ne ha illustrato la storia e le funzioni, approfondendo violazioni e sanzioni di maggior interesse per i giovani.

Lezioni vive, su fonti dirette e non sui manuali, tenute dai protagonisti, che hanno integrato quelle in classe per una conoscenza più piena e consapevole.