Il ministro Bianchi oggi ad Alba per i 200 anni dalla nascita di Michele Coppino

Giornata albese, oggi, martedì 31 maggio, per il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che alle 12.30 sarà al Teatro Sociale “G. Busca” in occasione della commemorazione dei duecento anni dalla nascita dell’albese Michele Coppino, ministro della pubblica istruzione che nel 1877 promulgò la legge che rese obbligatoria l’istruzione nel biennio inferiore della scuola elementare.



Alla presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e del sindaco della Città di Alba Carlo Bo, l’esponente del Governo Draghi incontrerà gli studenti albesi in un evento organizzato con la collaborazione del Centro Studi "Beppe Fenoglio" e con la Famija Albèisa.



Nato il 18 aprile 1822, Coppino fu ministro della Pubblica Istruzione tra il 1867 e il 1888 con brevi periodi d’interruzione in cui fu presidente della Camera dei Deputati. Fu fautore della legge sull'istruzione obbligatoria nel biennio inferiore della scuola elementare, ma anche consigliere comunale nella sua città, dove si impegnò per l’istituzione della scuola superiore di viticoltura (Scuola Agraria Enologica), dell'Istituto Magistrale, del Liceo Ginnasio e per assicurare all'Amministrazione gli immobili provenienti dai disciolti ordini religiosi.