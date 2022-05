La cultura come arma contro il cambiamento climatico: Cuneo pronta al lancio del progetto URBACT NTPI

Il prossimo martedì 7 giugno si terrà l’evento ufficiale di lancio del progetto URBACT NTPI, nell’ambito del quale la Città di Cuneo sta lavorando assieme ad ANCI e ad altre sei città italiane per coinvolgere il mondo della cultura nel contrasto al cambiamento climatico su scala locale.



Il percorso partecipato è portato avanti in modo sinergico dall'Amministrazione Comunale insieme alle realtà private e del terzo settore (associazioni culturali, sportive, ambientaliste, fondazioni, APS, imprese sociali, ecc.) attive nella Città, riunite nell'ULG (URBACT Local Group). L'ULG lavora sui temi della formazione, della valutazione e del monitoraggio dell'impatto ambientale, della comunicazione e dell'azione concreta diretta e indiretta sui cambiamenti climatici, attraverso iniziative di miglioramento della propria attività in chiave sostenibile e di sensibilizzazione della cittadinanza.



Nel mese di aprile 2022 le organizzazioni facenti parte dell’ULG di Cuneo hanno elaborato, attraverso una giornata di co-progettazione, il proprio “Manifesto per la sostenibilità ambientale dei settori culturale, artistico, sportivo e ambientale cuneesi”.



La firma del documento da parte delle organizzazioni avverrà durante l’incontro Sostenibilità Green e Eventi Sportivi che si terrà il martedì 7 giugno presso la Casa della Sostenibilità (Viale degli Angeli 25) dalle ore 15.30 alle ore 17.30.



Sottoscrivendo il Manifesto, ogni organizzazione si impegna a perseguire il raggiungimento degli obiettivi condivisi di sostenibilità attraverso la propria attività pubblica, a cui applicherà, secondo le proprie possibilità, i criteri descritti dal Manifesto.



La partecipazione all’ULG e l’adesione al Manifesto è aperta e libera: in ogni momento nuove organizzazioni possono richiedere di essere incluse nel processo.