Il cibo degli dei nel giardino dell’Eden

Immagina di incontrare gli artigiani del cioccolato, in un incantevole giorno di sole, sul Canal Grande, a Venezia, tra le rose antiche e le peonie di Palazzo Nani Bernardo… Ti sembrerà di essere nel giardino dell’Eden.

Non solo cioccolato in mostra, dal 20 al 21 maggio, ma sete e stoffe pregiate, perle di fiume, perle di vetro e madreperla, profumi gioielli, tanti capi di qualità… Dietro ogni oggetto una storia preziosa da raccontare di dedizione e amore per il proprio lavoro.

Come quella di Giovanna Fonda, che per seguire la sua passione per il cioccolato ha cambiato radicalmente la sua esistenza: da stimata commercialista in terra triestina ad abilissima artigiana del cioccolato in terra bresciana.

Quando le passioni travolgono l'esistenza e si trasformano in lavoro la felicità è a un passo… Ed è dolce gustarla.

Così Giovanna, convinta della sua vocazione professionale, da alcuni anni ha aperto un laboratorio a Brescia, un piccolo profumatissimo gioiello curato nei minimi particolari: “I cioccolatini di Giò”.

Ho scoperto a Venezia i suoi prodotti, dove qualità e passione si fondono in creazioni uniche: cioccolatini di tutti i gusti, perfino con polvere d’oro, tavolette aromatizzate con frutta disidratata, secca, candita, grani di caffè “cioccolatati”, creme spalmabili alle nocciole e al peperoncino, gianduiotti a forma di rosa, pastiglie fondenti, bomboniere...

Anche cioccolato al latte d’avena, per gli intolleranti al latte vaccino e per i vegani!

Indimenticabili per me i cioccolatini di cioccolato fondente, con ganache di cioccolato fondente, decorato con cioccolato fondente!

Il paradiso a portata di palato.

Un’ultima nota: l’azienda bresciana collabora con molte iniziative solidali per sostenere chi è in difficoltà. Cooperazione, amicizia e cioccolato che fa bene al cuore…

“Lasciatevi sedurre dal piacere” è l’invito di Giovanna, a cui non si può resistere.