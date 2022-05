Abbandono di incapace a Savigliano: marito e figli estranei al processo

In merito all’articolo dal titolo "Anziana affidata alle loro cure abbandonata tra i suoi escrementi: appello riforma condanne per due donne di Savigliano", pubblicato domenica 29 maggio su Targato Cn e La Voce di Alba ( leggi qui ) si precisa che né il marito, né i figli della signora A. M. R. sono mai stati interessati dal procedimento istruito dal Tribunale di Cuneo e oggetto del recente giudizio in Corte d’Appello a Torino.



Tramite il suo legale, l’avvocato cuneese Enrico Gallo, la signora A. M. R. specifica che suo padre, F. R., intanto deceduto, "era estraneo all'amministrazione della signora Giusiana poiché effettuata da un soggetto terzo".

Al contempo ribadisce la propria estraneità ai fatti contestati e rende altresì nota la propria intenzione di impugnare la sentenza d’appello, che l’ha comunque vista parzialmente assolta rispetto alle imputazioni a lei addebitate.