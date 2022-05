Come scegliere i migliori siti di scommesse per gli italiani

Per chi ama le scommesse sportive ormai la propria passione è a portata di tastiera e di dita. Da pc o smartphone, ovunque ci si trovi, si può scommettere sugli esiti di qualsiasi competizione sportiva, dalle grandi competizioni come la Champions League calcistica e i tornei mondiali di tennis, fino alle più piccole partite regionali, che spesso e volentieri sono quelle che fanno più battere il cuore.

I numeri parlano chiaro: secondo gli ultimi dati rilevabili dal libro blu dell’ADM e dalle statistiche dell’ISS, il gioco online - curiosamente dopo il lockdown - è incrementato.

Questo suggerisce che le numerose possibilità offerte dal gioco online piacciono ai giocatori italiani… ma non bisogna abbassare la guardia.

Il vastissimo numero di siti disponibili dove scommettere infatti può essere una grande opportunità, ma può anche disorientare e aumentare il rischio di cadere in truffe o di sfavorire il gioco consapevole. Lo svago non deve diventare dannoso.

E, soprattutto, gli unici rischi che un giocatore dovrebbe prendere sono quelli che decide.

Quindi come fare a scegliere con sicurezza i migliori siti di scommesse per gli italiani?

Scegliere i siti che favoriscono il gioco consapevole

Scommettere può essere tranquillamente una bella passione, disimpegnata, divertente e soprattutto non nociva, ma quando si gioca senza consapevolezza i rischi di perdere tempo e denaro sono dietro l’angolo. Soprattutto oggi con le possibilità offerte da internet, i luoghi dove scommettere sono diventati tantissimi e non tutti sono sicuri e onesti.

Infatti l’aspetto fondamentale da valutare quando si decide di giocare sui siti di scommesse sportive è la scelta del sito adatto: anche a parità di esito che si sceglie infatti, i numeri delle quote e la maniera con cui sono bilanciati i bonus, possono da una parte favorire davvero il giocatore, dall’altra lo possono ingannare e spingere a non giocare consapevolmente.

Occhio alle esche

Il sito che si sceglie per scommettere sulle competizioni sportive di tutti i tipi e categorie deve essere sicuro, affidabile, deve avere sistemi numerici bilanciati e le certificazioni AAMS e ADM : gli organi di regolamentazione e tutela dei giocatori italiani, che con i loro rigidissimi parametri si assicurano che il sito di scommesse non faccia pubblicità ingannevole e che soprattutto favorisca il gioco consapevole.

L’unica scommessa deve riguardare l’esito che si sceglie, non il sito dove giocare.

È inaccettabile affidarsi alla fortuna in questo caso.

Piattaforme online che selezionano i siti affidabili

Scegliete sempre bookmaker affidabili e condizioni vantaggiose sia da un punto di vista economico che di fruizione. Deve essere sempre tutto chiaro e semplice.

Non sempre il giocatore ha il tempo di cercare sperimentando, quindi esistono piattaforme online create appositamente che selezionano i migliori siti scommesse AAMS in Italia .

Su queste piattaforme online sono presenti recensioni, dati matematici, comparazioni di quote, bonus e prezzi di entrata: tutto ciò che serve per scegliere bene e in trasparenza.

Per chi sa dove e cosa cercare, non c’è altro rischio se non quello che si decide di prendere.