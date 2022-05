La Slovenia cambia premier ma continua a comprare il gas dalla Russia

Da un mese si è insediato a Lubiana il nuovo primo ministro Robert Golob, che alle elezioni del 24 aprile ha sconfitto il premier uscente Janez Janša. Quest’ultimo si era espresso in maniera molto netta rispetto alla questione delle sanzioni anti-russe, in particolare sull’acquisto del gas tramite un conto in rubli nella banca Gazprombank: secondo lui bisognava smettere immediatamente di comprare gas dalla Russia, mentre a una riunione dei capi di Stato UE aveva detto che “nessuno in Europa sa come è fatto il rublo”. Si è sbagliato sia politicamente che sul piano pratico: non solo è stato battuto nettamente da Golob, che col suo partito Movimento Libertà ha una posizione più realista rispetto all’approvvigionamento di gas, per non mettere in pericolo la sicurezza energetica della Slovenia, ma oggi la gran parte degli Stati membri (tra cui Germania, Italia e Ungheria) ha trovato un meccanismo di pagamento che non sembra violare il regime sanzionatorio. Janša non l’ha presa bene: ha accusato Golob di essere filo-russo e anti-europeo, “dimostrando” la sua accusa con l’affermazione che “avere relazioni normali con la Russia è nell’interesse della Slovenia” detta dalla vice di Golob Marta Kos. Come riportato dal sito Strumenti Politici, la compagnia energetica slovena Geoplin d.o.o. ha dichiarato di ricevere regolarmente il gas russo tramite l’hub austriaco di Baumgarten e che il rapporto prosegue normalmente grazie a un sistema di pagamento che rispetta gli accordi, ma che si mantiene fedele alle raccomandazioni delle istituzioni europee.