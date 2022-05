Un’estate di viaggi “alla moda”

Con l’arrivo dell’estate la Fashion Travel completa e consolida la propria programmazione di tour. Dopo la ripartenza graduale degli ultimi due anni, dove si è scelta l’Italia come destinazione, con la stagione estiva ormai alle porte, è l’Europa a tornare protagonista.

Tutti i nostri viaggi garantiscono partenze dalle principali località della provincia di Cuneo e da Torino, sono effettuati con autobus Gran Turismo di ultima generazione, garantendo ampio spazio tra i sedili, servizio frigobar, toilette a bordo e prese usb per la ricarica dei propri device.

Si parte con la fioritura della lavanda in Provenza, due giorni con due differenti date programmate (il 26 giugno e il 2 luglio); si prosegue poi con un itinerario in Croazia di 4 giorni che vedrà protagonista la Costa Dalmata e i Laghi di Plitvice. Partenza 2 luglio.

Luglio sarà anche il mese della Spedizione a Capo Nord partenza il 25, il nostro fiore all’occhiello, un tour unico che prevede l’attraversamento di ben otto paesi con il susseguirsi dei panorami più belli d’Europa, dalla pianura padana alle alpi svizzere, alle colline tedesche, alla Danimarca attraversando l’Oresund, la Svezia, i laghi della Finlandia e i fiordi norvegesi: un viaggio unico e avvincente.

Ad agosto è in programmazione Parigi, quattro giorni con partenza 4 agosto, si prosegue con il gran tour dell’Austria, sei giorni con partenza 15 agosto, Bretagna e Normandia dal 20, sette giorni, per ammirare il meglio del nord della Francia con la perla di Mont-Saint-Michel.

La nostra programmazione prevede anche molte iniziative in aereo, con navette garantite per l’aeroporto di partenza: a fine giugno Berlino, cinque giorni partenza il 25 e a settembre la magnifica Giordania, un viaggio di otto giorni partenza il 12 in una terra magica con l’esperienza del deserto e la meraviglia di Petra.

Un programma ricco e completo adatto ad ogni esigenza e curato con la professionalità con la quale cerchiamo in ogni modo di trasformare il viaggio in un’esperienze unica.

Vi aspettiamo nelle nostre due agenzie Fashion Travel a Bra e a Fossano, vi invitiamo a consultare il nostro sito https://www.fashiontravel.it/(rinnovato interamente) per scaricare i programmi dettagliati e scoprire le altre nostre iniziative… vi aspettiamo per un’estate di viaggi “alla moda”.