Matteo Salvini a Cuneo: il leader del Carroccio in città per chiudere la campagna del centrodestra

Matteo Salvini coi maggiorenti del partito in Granda per la campagna elettorale 2019

Giorgia Meloni, Enrico Letta, Giuseppe Conte e ora anche Matteo Salvini. Se domani, mercoledì 1° giugno, il passaggio a Cuneo del leader pentastellato proseguirà la passerella dei "big" della politica di passaggio in città in vista del voto amministrativo di domenica 12 giugno, la novità dell’ultim’ora riguarda l’arrivo in Granda del leader della Lega.

Il 49enne senatore, dal 2013 segretario federale del Carroccio, è infatti atteso nel capoluogo provinciale per un appuntamento già in agenda per le 14.30 di venerdì 10 giugno, in chiusura della campagna del candidato a sindaco della coalizione di centrodestra Franco Civallero.

Ancora da stabilire la sede dell’appuntamento elettorale, per un finale di campagna che si preannuncia fin d’ora particolarmente vivace.