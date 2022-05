"Cuneo non merita un sindaco comunista": le liste a sostegno di Franco Civallero in sfilata a Cuneo

Nel fine settimana il candidato Sindaco per il Centrodestra Franco Civallero ha presenziato per una foto di gruppo con i candidati delle liste a suo sostegno.

Un'occasione per ribadire la necessità di un cambiamento a Cuneo che può essere garantito solo dal Centrodestra unito e dalle forze politiche a sostegno di Civallero, rappresentate da Lega, Fratelli D'Italia, Forza Italia e UDC.



"Ringrazio i partiti che mi stanno sostenendo - dichiara Civallero - e che mi forniscono continuamente sollecitazioni a livello programmatico. Cuneo per cambiare penso debba infatti ripartire da idee e progetti concreti, valorizzando i valori liberali e di Centrodestra che da sempre mi contraddistinguono e fermando in parallelo la svolta a sinistra che ha caratterizzato l'attuale amministrazione. Sicurezza e decoro dovranno rappresentare parole all'ordine del giorno, ma anche decisioni immediate su tematiche di rilievo quali lo stop definitivo al progetto che, in base alle intenzioni dell'amministrazione attuale, dovrebbe portare a un vero e proprio sventramento di Piazza Europa. Garantiremo poi trasparenza nelle decisioni, cosa non più attuale a Cuneo, e supporto costante a commercio e artigianato, come a tutti i cuneesi che versano in situazioni di difficoltà".