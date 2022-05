Denis Scotti: "Se sarò eletto, il comparto del sociale sarà potenziato. Bisogna sostenere chi è in difficoltà"

Tra le cose che ritiene prioritarie, nel caso di elezione a consigliere comunale di Cuneo per Fratelli d'Italia, il candidato Denis Scotti mette il sociale, l'aiuto alle famiglie in difficoltà.

"I fondi per questo comparto vanno aumentati. Non dico che non si sia fatto niente in questi anni, anzi. Ma ci sono ancora troppe persone che non vengono aiutate, perché gli stanziamenti non sono sufficienti. Da anni partecipo al progetto del mio partito, "Povera Patria", che si occupa di povertà. Conosco tante persone che non riescono a pagare affitti e bollette. Un'attenzione speciale la voglio dedicare a loro, se sarò eletto".

Nessuna distinzione tra chi deve essere aiutato. "Non faccio differenze, se ci sono famiglie straniere integrate, che lavorano, pagano le tasse e rispettano le regole, se sono in difficoltà vanno aiutate. Nessun aiuto, invece, per chi bighellona tutto il giorno. Bisogna aiutare le persone e le famiglie che ce la mettono tutta ma non ce la fanno, no chi non ha voglia di fare niente. Su questo il mio impegno sarà totale".