Ettore Grosso (Centro per Cuneo): "Sicurezza al centro, servono telecamere anche nelle frazioni"

"La sicurezza, reale e percepita, è indubbiamente un tema caldo anche in una città come Cuneo. Sarebbe necessario portare il servizio di telecamere comunali anche nei punti strategici delle frazioni, per prevenire e scongiurare atti di vandalismo, che succedono poco ma purtroppo succedono. E non solo nelle aree del concentrico".



Ha le idee chiare Ettore Grosso, candidato al consiglio comunale di Cuneo con la lista "Centro per Cuneo", specie in materia di sicurezza. Che coniuga con la sua chiave di lettura principale, ovvero l'importanza fondamentale delle frazioni.



"Servono più controlli, ovviamente anche nelle aree di via Silvio Pellico e corso Giolitti, che sono le più critiche - ha sotolineato Grosso - . Un'ottima notizia la creazione del posto di Polizia Municipale in corso Giolitti ma è necessario che funzioni anche in orario notturno: i locali della zona, aperti sino a tardi e con prezzi sicuramente inferiori al normale, sono una tentazione troppo grossa".



"Il centro storico, per fortuna ben riqualificato, si è parecchio ripreso rispetto a com'era anni fa - conclude Grosso - . Ma c'è ancora tanto da fare, nell'intero territorio comunale".