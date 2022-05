Il ministro del turismo Massimo Garavaglia a Savigliano in sostegno di Gianluca Zampedri

Lunedì 30 maggio si è conclusa la presentazione delle liste elettorali che appoggiano la candidatura di Gianluca Zampedri a sindaco di Savigliano: Forza Italia e UDC, Lega, Fratelli d'Italia e una lista civica diretta espressione del candidato sindaco.



La presentazione si è conclusa con la visita del Ministro per il turismo Massimo Garavaglia. Il Ministro ha sottolineato l'importanza di puntare sul turismo anche nei piccoli centri e con riferimento al Museo Ferroviario di Savigliano ha portato l'esempio del Museo Ferroviario di Pietrarsa, che lo scorso anno ha superato i 400 mila visitatori attraverso una pianificazione attenta delle risorse per farsi conoscere.



A margine dell'evento il ministro si è poi soffermato sulla situazione dell'ex Gran Baita: proprio in questo periodo, ha detto, ci sarebbe stata la possibilità di partecipare ad un bando per la riqualificazione di strutture alberghiere, come la Gran Baita, attraverso un progetto cofinanziato dalla Cassa Depositi e Prestiti. Il ministro si è anche detto disponibile a valutare la situazione dell'ex albergo.



Da saviglianesi speriamo non sia l'ennesima occasione persa dalla giunta uscente.