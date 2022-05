Mondovì verso il voto, il candidato sindaco Enrico Rosso: "Riorganizzare il trasporto locale e creare uno sportello per l'agricoltura"[VIDEO]

Mentre si avvicina sempre di più la data delle amministrative 2022, il candidato sindaco del centrodestra Enrico Rosso, in corsa al municipio di Mondovì continua a incontrare i cittadini per presentare le idee della sua squadra per il rilancio della città.

Nel programma della coalizione un progetto di rinnovo per il trasporto pubblico locale, più accessibile in termini di organizzazione e costi, in modo a favorire l'utilizzo di autobus e funicolare per residenti e turisti e diverse iniziative per l'agricoltura con l'obiettivo di mettere al centro i produttori locali.

"Sarà nostra cura effettuare una rivisitazione delle linee del trasporto locale" - spiega Enrico Rosso - le azioni che vogliamo mettere in campo sono diverse: in primis la rimessa in funzione della linea di collegamento tra frazioni e concentrico, almeno una volta a settimana, in quanto il servizio a chiamata risulta troppo laborioso e non funzionante. Inoltre pensiamo alla corsa unica per l'ospedale, in modo da evitare cambi intermedi di linea. Per quanto riguarda la funicolare è evidente la necessità di un prolungamento dell'orario invernale, in modo da agevolare la frequentazione dei locali presenti nella zona alta della città per i giovani, monregalesi e turisti. In questa prospettiva sarà necessario riorganizzare la tariffazione dei biglietti: per gli autobus attiveremo un tagliando a fascia oraria e un biglietto turistico di quattro ore a prezzo calmierato per agevolare il turista a scegliere il trasporto pubblico per visitare la città. Per quanto riguarda il servizio biglietteria, rispetto all'organizzazione attuale, localizzata presso la stazione di valle della funicolare, contesto decentrato, pensiamo a un punto nel chiosco in piazza della Repubblica, con un visore per tutti gli orari di arrivi e partenze di tutte le linee del trasporto pubblico".