Riparte il gruppo provinciale giovani di Forza Italia: l'entusiasmo di Franco Graglia

“Sono felice di aver contribuito a dar vita ad un gruppo di giovani cuneesi che ha accettato la sfida di rifondare il gruppo provinciale giovani di Forza Italia. Bravi ragazzi, educati, umili, rispettosi, moderati, volenterosi, animati da una sana passione politica che hanno deciso di mettersi in gioco per costruire il loro futuro e quello del nostro territorio”.



Ad annunciarlo Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale piemontese. Il direttivo sará composto da una ventina di giovani, ben distribuiti geograficamente, che avranno il compito di organizzare l’attività sul territorio e guidare il resto della truppa. “Ho constatato grande entusiasmo, una esplosione di passione che stimola anche me - conclude Graglia - . Ci sono tutti i presupposti per fare bene”.



La prima riunione è avvenuta a Fossano alla presenza del sottoscritto, del coord regionale Lodovico Seppilli, del coord prov Matteo Morena, sindaco di Cardè e dei suoi vice Damiano Ferrero di Mango, Rebecca Viale di Limone, Andrea Ferro di Ceva e Matteo Cavallo di Valdieri. L’occasione della prima uscita pubblica sará La trasferta sabato 4 giugno ad Alessandria per incontrare Silvio Berlusconi.