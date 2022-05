“Siamo la novità, il futuro e l'alternativa”: Paolo Giraudo ha presentato il programma a Borgo San Dalmazzo [VIDEO]

Ieri sera, lunedì 30 maggio, nella sala consiliare di Borgo San Dalmazzo si è svolta la presentazione del programma di “Realizziamo Insieme”, la lista civica a sostegno del candidato sindaco Paolo Giraudo.

Sul tema sicurezza: “E' uno dei punti più importanti, ce lo chiede la gente con cui abbiamo parlato. Occorre potenziare la videosorveglianza e chiedere alle forze ordine di fornire un presidio più continuo sulla città”

La posizione sul tanto discusso biodigestore: “Partiamo dal presupposto che noi siamo a favore delle energie rinnovabili. Sicuramente è un progetto che va rivisto e ridotto perché troppo grosso. Borgo non può essere la discarica d'Italia. Puntiamo a un progetto fattibile seguendo le regole e senza mettere in pericolo i cittadini di Borgo”.

Il recupero della ex caserma Mario Fiore: “Sicuramente è da riqualificare, seguendo la strada del confronto coi cittadini. È una questione importante anche considerato che l'area è molto vasta. Attraverso i fondi Pnrr bisogna pensare a un qualcosa che serva per la comunità”.

Per valorizzare il commercio di vicinato contro la desertificazione: “Prima di tutto bisogna far venire la gente a Borgo in modo da trasformarla in una piazza sui cui investire”.

Il rilancio del turismo: “La città di Borgo è collocata in una posizione strategica, all'imbocco di tre vallate e vicina a Cuneo. Una caratteristica da sfruttare perchè Borgo ha tante attrattive e cose da vedere”.

I giovani: “Per aiutare i giovani basta aiutare le associazioni che già aiutano i giovani. Ad esempio il Pedona Calcio che aiuta tanti bimbi a crescere nel calcio. È solo uno dei tanti esempi che sono forti sul territorio. Le associazioni devono essere valorizzate”.

Appello al voto: “Siamo la novità, siamo il futuro e l'alternativa a quello che è stato prima e a quello che è stato ancora prima. Per far sì che qualcosa cresca e si muova, bisogna dare Borgo in mano a giovani rampanti che hanno voglia di mettersi in gioco e che sappiano quelle che sono le problematiche imprenditoriali del territorio”.

La presentazione della lista viene dopo la partecipazione del Governatore Alberto Cirio che sostiene il candidato sindaco Paolo Giraudo.