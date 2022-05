Cresciute legate a catena, nella completa desolazione della campagna

ALBA - Emi e Ida sono le protagoniste dell’appello di oggi dell’ANPA di Alba, Langhe e Roero. Sono 2 sorelle, incrocio border, di circa 7 mesi, taglia media.



Hanno trascorso la loro giovane vita in un terreno, legate a catena, senza avere mai visto nulla, tantomeno ricevuto una carezza. Per fortuna ciò non ha rovinato il loro splendido carattere: continuano a essere socievoli, buone, affettuose e tenere. In pochissimo tempo hanno superato la loro timidezza e stanno scoprendo il mondo con gioia e curiosità. Al momento stanno imparando ad andare al guinzaglio. Sono pronte per trovare una casa e per dare e ricevere tutto l’affetto di cui sono state private.

Si affidano vaccinate e microchippate.



Per informazioni e adozioni:

A.N.P.A. Sezione di Alba, Langhe e Roero

Cesare 335 8129997 - Claudia 3429494758

Pagina Facebook: @Anpa-Alba-Langheroero