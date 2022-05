Eccellenti risultati per il Liceo Musicale di Cuneo al concorso nazionale "Scuole in musica" di Verona

Ancora eccellenti risultati per i ragazzi del Liceo Musicale "Ego Bianchi" di Cuneo al 6° concorso nazionale “Scuole in musica” che si è tenuto a Verona dal 22 al 27 maggio scorsi, in presenza e on line, e che ha visto la partecipazione di più di 8mila ragazzi provenienti dalle scuole primarie, secondarie di I grado a indirizzo musicale e non, licei musicali e coreutici, istituti superiori non a indirizzo musicale



Manuel Nangano, allievo di Priero che frequenta la classe 2ª M del liceo cuneese, ha partecipato alla versione on line, presentato dal professore di percussioni Andrea Olivero, conquistando un meritato primo premio con la sua marimba nella 3ª sezione categoria A.



Come sempre grande la soddisfazione di tutto il corpo docente dell’Ego Bianchi, a partire dal preside Carlo Garavagno e dal vicepreside Giuseppe Cappotto, che da sempre credono e sostengono i ragazzi in queste esperienze fondamentali per la loro crescita e formazione.