"Ri-disegnare una scuola di qualità": a Cuneo il convegno di ANP e CISL Scuola

Un pubblico molto numeroso e attento di dirigenti scolastici e operatori del mondo della scuola ha partecipato mercoledì scorso, 11 maggio, al seminario organizzato da ANP (Associazione Nazionale Presidi) Cuneo e CISL scuola Cuneo.



Il convegno aveva come titolo “Ri-disegnare una scuola di qualità. L’incontro si è svolto presso i locali della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in via Roma 15, nel capoluogo della Granda.



Dopo i saluti istituzionali Ivan Re – segretario ANP Cuneo – e Claudia Zanella – segretaria territoriale CISL scuola Cuneo – hanno aperto la giornata introducendo i relatori: Guido Olivero, docente universitario presso il Politecnico di Milano, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e L’Università Pontificia Salesiana e dirigente industriale, Paola Serafin, segretario nazionale CISL Scuola, e Paolo Cortese, Dirigente Scolastico e docente universitario.



Tanti i temi trattati dai relatori nel corso dell’incontro: la necessità di figure che possano aiutare il Preside, il ruolo del DSGA - il direttore amministrativo, la riforma degli organi collegiali, il supporto degli uffici scolastici territoriali. Il seminario, che ha visto la presenza della Dirigente UST Cuneo Maria Teresa Furci, è terminato con l’impegno degli organizzatori a proseguire la collaborazione per ricostruire una scuola che torni al centro dell’attenzione come servizio indispensabile per le famiglie e come sistema educativo e culturale, guidata da Presidi con responsabilità sostenibili e funzionali al ruolo di questa fondamentale istituzione.



Da segnalare la presenza in sala durante il convegno delle professoresse e degli studenti dell’istituto Alberghiero di Dronero, che hanno accolto il pubblico con grande gentilezza e professionalità.