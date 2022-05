Ricordare, raccontare, fare Storia: a Saluzzo grande successo per lo spettacolo “E’ tutta un’altra Storia”

Grande successo di pubblico e gradimento per l’evento dell’IIS “Denina Pellico Rivoira” “E’ tutta un’altra storia”, spettacolo conclusivo del progetto storico musicale a carattere inclusivo “Cantastoria 2019-2022”, coordinato dalla professoressa Alessandra Colucci, col patrocinio del Comune di Saluzzo e svolto in collaborazione con la rete APE’S e il centro “L’Airone” di Manta, che si è svolto il 26 maggio presso la sezione carceraria Del “Morandi” di Saluzzo e venerdì 27 maggio al teatro “Magda Olivero”.

Ripercorrere la Grande Storia e le piccole storie che l’hanno formata, storie di uomini e donne come noi, attraverso la musica e le parole, è stato un viaggio emozionante e coinvolgente per tutti coloro che vi hanno partecipato.

Il coro d’Istituto, guidato dal Maestro Flavio Fraire, ha interpretato brani che fanno parte della nostra Storia e tradizione e hanno segnato momenti epocali del periodo 1989-1847, dalla caduta del Muro di Berlino, alle due Guerre Mondiali, alla Resistenza, alle lotte sindacali, guidando il pubblico in un itinerario che è stato la sintesi di un lavoro di anni, svolto dagli studenti, dai ragazzi del gruppo Ape’s e dagli insegnanti e educatori che li hanno guidati. Un lavoro intenso, proficuo e sicuramente inclusivo, volto a valorizzare le differenze e le peculiarità di ognuno.

Alla musica si sono poi unite le parole, quelle degli studenti delle classi V del Pellico e degli allievi della sezione carceraria, che hanno cercato di reinterpretare i fatti storici attraverso le canzoni.

Il risultato è stato vibrare di memoria e forti emozioni, che hanno illuminato questa serata e questo evento, specchio di un impegno che ha coinvolto scuola, ragazzi, famiglie e enti del territorio, in profonda sinergia.

Si rinnova il sentito ringraziamento da parte degli organizzatori al Dirigente scolastico Flavio Girodengo, al personale di Segreteria, alla classe 4^D dei Servizi Socio Sanitari e alla classe 2^ C del corso “Made in Italy” per la realizzazione della scenografie, alla sezione carceraria, al Coro d’Istituto diretto dal Maestro Flavio Fraire ed ai solisti, alle classi quinte del “Pellico” per il commento alle canzoni, agli sponsor, vecchi e nuovi, agli insegnanti, educatori e assistenti e soprattutto ai ragazzi del laboratorio creativo APE’S.

“E’’ tutta un’altra Storia”. Perché “Ricordare è raccontare, è tramandare, è fare storia.” (Pastore G. Colucci).