Ferrovia Cuneo-Nizza, la proposta: "Istituiamo il Meraviglie Express"

Mai sentito parlare del Bernina Express da Tirano a St Moritz con i suoi viadotti elicoidali? Vi ricorda qualcosa? Oppure la Merano Malles, per rimanere in Italia, in Val Venosta, un altro ramo secco, chiuso da FS e comprato dalla Provincia autonoma di Bolzano. Questa linea è diventata un modello di mobilità sostenibile.



Per quelli che dicono che mancano i soldi per incrementare la linea Ventimiglia Nizza Cuneo Torino e in generale per la mobilità sostenibile, ricordiamo che esiste la “Strategia dell’Unione Europea per la Regione Alpina”(EUSALP).



Da diversi anni, l’U.E. ha messo in campo delle politiche attive per la Macro Regione Alpina di cui fanno parte la Val Roya e la Val Vermenagna. L’Italia ha assunto la Presidenza di EUSALP per tutto il 2022 e al suo interno, il “Gruppo d’azione G4 mobilità” , promuove l’intermodalità e l’interoperabilità del trasporto dei passeggeri e delle merci. La guida di questo gruppo è stata assegnata alla Regione Europea del Tirolo Alto Adige assieme alla Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur come co-leader.



Per questa ragione, la Région SUD ha avviato i lavori, già nel 2021, per l’iscrizione della linea Ventimiglia Nizza Cuneo Torino alla rete RTE-T. Oggi, la linea è stata integrata a questa Rete Transeuropea di Trasporto ( regolamento 1315/2013) che prevede un programma di sviluppo delle reti degli stati membri al fine di eliminare gli ostacoli tra le reti di trasporto.



La Ventimiglia Nizza Cuneo Torino, oggi collega il mediterraneo al corridoio “Mediterraneo”(Spagna-Perpignan-Marsiglia-Lione-Torino). La Région Sud ha più volte ribadito, attraverso le parole dell‘Assessore ai Trasporti, la volontà di fare della Val Roya e quindi della Val Vermanagna, un esempio di sviluppo sostenibile del territorio attraverso le linea ferroviaria, per il trasporto merci e il trasporto passeggeri.



In questo caso, l’ UE mette a disposizione:

- Il M.I.E. “Meccanismo di Interconnessione in Europa”, dedicato anche ai trasporti, questo fondo prevedeva nella programmazione 2014-2021 24Miliardi di euro. Sappiamo che la programmazione 2022-2027 prevede una somma superiore.

- Il Programma INVEST EU (ex programma Junker).

- Il Programma Horizon Europe (per innovazione e tecnologie rispettose dell’ ambiente).

- Fondi strutturali (principalmente il Fondo di coesione).

- Il FEDER Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.



Di proposito siamo partiti da lontano, per illustrare e condividere le opportunità e le potenzialità della nostra linea. Le popolazioni di questo territorio, hanno già affrontato, assieme agli amministratori locali, la crisi pandemica, la tempesta Alex-Brigitte che ha devastato l’intero paesaggio. Oggi, vogliamo il “Meraviglie Express” perché, si sa, la mobilità sostenibile è il motore dello sviluppo socio economico della Val Roya , del Val Vermenagna e della Provincia di Imperia.



La ciliegia sulla torta è il Trattato del Quirinale, in fase di ratifica a giugno sia in Francia che in Italia, firmato a Roma il 26 novembre 2021, tra E.Macron e M.Draghi con allegato un “programma di lavoro” molto dettagliato.



L’articolo 10 dedicato alla Cooperazione transfrontaliera, elenca, per quanto ci riguarda, i progetti da rafforzare come il G.E.C.T( Cooperazione tra le 2 Regioni, Sud e Piemonte) del Parco delle Alpi Marittime e il Parco del Mercantour. L’elenco prosegue con i progetti da avviare, sullo stesso modello, per lo sviluppo e la sostenibilità della linea ferroviaria Ventimiglia Nizza Cuneo Torino.



Nel frattempo, nel costruire una cooperazione forte, stretta e dinamica tra i due stati e le 3 regioni, SUD , Piemonte e Liguria, si dice che la frontiera terrestre italo francese costituisce un “bacino di vita interconnesso in cui le popolazioni condividono un destino comune. Le parti s’impegnano a facilitare la vita quotidiana degli abitanti di questi territori”.



Ci vorremmo fermare qui nel citare il Programma di lavoro del Trattato del Quirinale ma non possiamo non citare l’Articolo 10.2 "Rafforzare i servizi ferroviari regionali transfrontalieri". Facilitare l’organizzazione dei servizi transfrontalieri di trasporto merci e di persone verso le zone toccate dalla tempesta Alex-Brigitte e far uscire dall’isolamento la Val Roya”. Articolo 10.4….”Nonché creazione di eventuali ulteriori G.E.C.T. negli spazi di cooperazione transfrontaliera(Val Roya Val Vermenagna) integrata”. “Favorire il consolidamento del G.E.C.T. del Parco nazionale dl Mercantour e del Parco delle Alpi Marittime.



Il 21 marzo 2022 a Limone, in presenza degli assessori ai trasporti delle 3 regioni, SUD, Piemonte e Liguria, un gruppo di amministratori locali, rappresentanti delle popolazioni del territorio italo francese, hanno chiesto a gran voce, in sostituzione delle navette Limone Tenda, 4 coppie di treni Cuneo Breil Ventimiglia e ritorno per il futuro della stagione estiva e invernale cioè dal 12 giugno 2022 in poi.



Jacopo Galfrè, un giovanissimo ma molto competente presidente del”Ferroclub cuneese” di Robilante, in poco più di una settimana ci ha proposto un orario perfetto per le popolazioni francesi e italiane. E’ riuscito a fare coincidere questo orario con i treni francesi , a Breil, in modo che le persone possano recarsi in giornata verso il mare (Cuneo Ventimiglia) e verso la montagna e Cuneo (Ventimiglia Cuneo). Da Ventimiglia, Galfrè, ha previsto la prima partenza alla mattina alle 6.30 con l’ultimo materiale in arrivo da Cuneo a Ventimiglia la sera prima, con il personale addetto. Ha previsto anche di fare coincidere l’orario di arrivo da Cuneo o di partenza da Ventimiglia con i treni in partenza per Menton e per Imperia.



Oggi, ci troviamo un orario fatto da Trenitalia, commissionato dalla regione Piemonte, completamente inutile. Per i viaggi da Ventimiglia a Cuneo, il primo treno è alle 9.25 e solo 1 ora dopo c ‘è un altro treno alle 10.39. Cos’è, disattenzione, noncuranza, negligenza? In ogni caso si legge disprezzo verso i bisogni delle popolazioni locali. Dal Piemonte invece gli orari vanno leggermente meglio; le persone possono viaggiare nell’arco della giornata per una gita verso la Francia o la Liguria, mentre dalla Francia o dalla Liguria non è possibile.



In attesa di una cooperazione solida e duratura tramite un G.E.C.T dedicato al trasporto ferroviario, vogliamo il ”Meraviglie Express”, con 4 coppie di treni, capace di creare una mobilità sostenibile e adeguata alle esigenze del quotidiano lavorativo e turistico delle popolazioni italo francesi della Val Roya e del Val Vermenagna e della provincia d’Imperia. E soprattutto che non ci dicano più che non ci sono soldi oppure che non ci sono gli strumenti!



Grazie,

Associazione Giuseppe Biancheri

Comitato spontaneo 1 treno e 1 Parco per l’Europa Val Vermenagna

Comité italo français de défense de la ligne Cuneo Ventimiglia Nice