Riasfaltata la Cavallermaggiore-Racconigi: il grazie del sindaco Sannazzaro

Il sindaco Davide Sannazzaro ha voluto ringraziare pubblicamente l'Anas, che ha finalmente riasfaltato la strada che collega il paese con Racconigi.

"Ho chiamato il Capo struttura Anas Piemonte-Valle d'Aostra ing. Angelo Gemelli per ringraziarlo di aver mantenuto la parola nel procedere all'asfaltatura del tratto di strada Cavallermaggiore - Racconigi.

Si tratta di una strada che Anas ha preso in gestione da circa un anno e mezzo dalla Provincia di Cuneo, ereditandone anche le criticità che da anni erano sotto gli occhi di tutti.

Ad inizio di quest'anno, il 19 gennaio, avevamo scritto ad Anas per lamentare lo stato del disastroso manto stradale, facendoci portatori anche della voce della Croce Rossa di Racconigi, i cui mezzi di soccorso sperimentavano la strada quotidianamente con ogni condizione meteo.

Dopo questa lettera avevamo avuto, in data 27 gennaio, un incontro con i loro tecnici e con l'ING Di Rienzo che ci aveva fatto ben sperare: a fronte del sopralluogo avevano infatti ritinteggiato le linee (per la nebbia) e alcuni tratti molto ammalorati, promettendoci la riasfaltatura in tempi brevi.

Nelle ultime settimane a decine mi avevate segnalato il nuovo limite dei 50 km/h e il rischio concreto che un manto stradale del genere comporta.

Come ben sapete, non era un caso isolato: dei circa 7500 km di strade della Granda ben 3200 sono ancora oggi in gestione all'Ente provincia, che sconta purtroppo notevoli difficoltà in termini di fondi e non ha le forze materiali per intervenire tempestivamente in tutti i siti di interesse.

Scherzando in questi anni ho detto che ci sarebbe servito il Giro d'Italia per sistemare la Cavallermaggiore/Racconigi: come amministrazione comunale siamo però ben consapevoli del ruolo che le istituzioni devono avere nel far sentire la propria voce alle istituzioni e ai soggetti competenti.