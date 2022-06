Per il ponte del 2 giugno boom di prenotazioni negli agriturismi della Granda

Al via il ponte del 2 giugno per la Festa della Repubblica che vede quasi 1 italiano su 2 (48%) trascorrere alcuni giorni fuori casa tra agriturismi, picnic e gite fuori porta. È quanto afferma Coldiretti Cuneo nel commentare l’indagine sul sito www.coldiretti.it da cui risulta che il meteo favorevole spinge il turismo outdoor fra valli, colline, campagne e piccoli borghi, tanto che secondo una stima di Terranostra Campagna Amica gli agriturismi si avvicinano al sold out.

“Nonostante le preoccupazioni per l’impennata dei prezzi con la crescita record dell’inflazione – spiega Giuseppe Buttieri, Presidente di Terranostra Cuneo – non manca la voglia dei turisti di visitare i nostri territori e vivere le esperienze che i nostri agriturismi propongono fra buon gusto, natura e relax. Se la cucina stagionale a Km zero resta la qualità più apprezzata, a far scegliere uno dei nostri agriturismi è anche l’offerta sempre più ampia e variegata di esperienze, dai percorsi naturalistici al wellness, dalle visite culturali alle attività sportive, dalle degustazioni ai laboratori di cucina”.

“Il 2 giugno è un appuntamento molto atteso per il comparto turistico dopo due anni difficili in cui a mancare all’appello sono stati soprattutto i turisti stranieri, negli anni precedenti particolarmente presenti nell’Albese, bloccati alle frontiere dalle misure anti Covid. I 300 agriturismi della Granda sono pronti ad una stagione di rilancio e promozione del territorio per offrire ai visitatori la bellezza del paesaggio, le tradizioni e la cultura di un’agricoltura in armonia con la storia e l’ambiente” dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.