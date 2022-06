A Dronero successo per la campagna di solidarietà per 'Il Fiore della Vita' di Savigliano: raccolti 2mila euro!

"Un gesto veramente bellissimo! Grazie di cuore a quanti hanno donato, all'associazione Il Bottegone che ha scelto di devolvere il ricavato al Fiore della Vita."

A Dronero lo scorso giovedì sera, 26 maggio, è stata una serata serata davvero commovente. Presso la Sala Milli Chegai, alle ore 21, è avvenuta la cerimonia di consegna della somma raccolta di 2.000 € a favore dell'associazione 'Il Fiore della Vita' di Savigliano.

Genitori che hanno purtroppo conosciuto quel dolore, uniti per aiutare chi lo sta vivendo. 'Il Fiore della Vita' di Savigliano, nata nel 2011, è l'associazione che, affiancata dall’equipe tecnico-scientifica che ivi opera, si occupa dell’assistenza e della presa in carico dei piccoli pazienti ricoverati al Reparto di Pediatria dell’Ospedale “S.S. Annunziata” di Savigliano e delle loro famiglie. Si occupa, in particolar modo, dei neonati e dei piccoli pazienti affetti da patologie onco-ematologiche, per le quali la Pediatria di Savigliano è unità satellite delle Rete Onco-Ematologica Pediatrica Piemontese per tutta la Provincia di Cuneo.

Una bellissima dimostrazione di profonda solidarietà. La raccolta fondi, organizzata dall'associazione dei commercianti di Dronero e della Valle Maira 'Il Bottegone', è stata un vero successo, con tantissime persone che hanno scelto e creduto nel gesto concreto del donare.

Presenti all'importante serata il vicepresidente dell'associazione 'Il Fiore della Vita', Stefano Quaglia, con i membri del consiglio direttivo Alda Chiapello e Maria Rosa Franco, nonché la famiglia Brignone di Dronero che insieme alla famiglia Rubino organizza la Passeggiata per la Vita ed attivamente si impegna nell'attività di sostegno.

Sorrisi che conoscono un dolore inesprimibile, forti come la volontà di esserci e fare qualcosa di concreto. Insieme in una foto che come altre rimarrà ricordo e quella frase profondamente sentita: "Le cose belle non sono mai scontate!".