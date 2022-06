A Fossano torna il Palio dei Borghi: l'edizione della rinascita dopo lo stop per la pandemia

Davanti a un pubblico folto ed entusiasta si è tenuta lunedì 30 maggio la presentazione del programma ufficiale per il Palio dei Borghi 2022. Dopo due anni di sosta pandemica Comune, borghi, volontari e tifosi si sono ritrovati in presenza presso la sala Barbero del Castello degli Acaja per condividere il forte entusiasmo della ripartenza della festa più simbolica di Fossano.

Ha fatto da Cicerone alla serata il giornalista Walter Lamberti che ha via via introdotto i tanti protagonisti della settimana del Palio, a partire dall'Amministrazione comunale, che ha voluto dare un segnale forte di sostegno, stanziando circa il triplo delle risorse per i borghi rispetto all'ordinario.

Il sindaco Dario Tallone: "Abbiamo fortemente credito nel ritorno del Palio, dopo circa tre anni di silenzio. Il grazie più grande va ai borghi e alla Pro loco, una schiera di volontari costantemente al lavoro per la città, che, con entusiasmo, dopo un periodo terribile, hanno rimesso in moto una macchina non certo semplice da fare ripartire".

Un programma decisamente ricco, quello annunciato lunedì, con un primo momento sabato 11 giugno, per una cena cucinata dai sette borghi, e poi tre intensi giorni di festa, tra gare, spettacoli e sfilate nei giorni compresi tra giovedì 16 e sabato 18. Giovedì 16 dalle 19 si partirà con le prove di gara per i cavalli, seguite dall'esibizione degli sbandieratori, da una cena rinascimentale in piazza Castello e da una sfilata in costumi d'epoca. Venerdì 17 dalle 19,45 andranno in scena gli sbandieratori e i giochi della tradizione, a ingresso libero. Sabato 18 la manifestazione entrerà nel vivo: nel pomeriggio, dalle 14, sono attese le prove degli arcieri; alle 19,30 è previsto l'inizio della sfilata e l'esibizione degli sbandieratori, che accompagneranno il pubblico alle gare della Giostra, con gli arcieri e infine la corsa dei cavalli. A personificare anche quest'anno il personaggio del Monarca, che, dopo le proprie nozze a Saragozza nel 1585, torna verso Torino, sostando a Fossano sarà Andrea Cesare, presidente della Pro Loco: "Scherzando si può dire che questa sia la mia ottava luna di miele, ma é sempre bella come la prima volta!".

Luna di miele con la sua compagna nella finzione rievocativa, ma anche nella vita, con Elisa Dotta, che ha chiosato: "E' sempre come se fosse la prima volta... É bellissimo ripartire con tanta carica e una grande emozione e soprattutto con una grande squadra alle spalle!".

Presenti alla serata tutte le sette coppie di Abbá e abbadesse dei sette borghi - Piazza, Vecchio, Salice, San Antonio, San Bernardo, Nuovo e Romanisio - Lamberti ha fatto una breve escursione sulla progressione che ha portato dagli anni '60 del Novecento (nascita del Palio moderno) agli anni '80, con un passaggio da quattro agli attuali sette borghi del Palio.

Palio che non sarebbe possibile senza i molto importanti partner, primo tra tutti la Fondazione Crf, che ha portato i saluti con il suo presidente Gianfranco Mondino: "Il Palio e la giostra dell'Oca non 'sono di Fossano', il Palio e la giostra 'sono Fossano'! Ho anche partecipato alla corsa a piedi tra borghi di qualche anno fa - oggi i cavalli hanno reso tutto più spettacolare e coinvolgente! Ricordiamoci che tra 1500 e 1600 Fossano era una città importantissima del Piemonte".

Altro partner l'Atl, rappresentato in serata dal presidente Mauro Bernardi: "Siamo in uno dei luoghi simbolo della cultura della Granda. Fossano è geograficamente centrale e lo sta diventando anche per la cultura e il turismo!".