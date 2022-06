Al circolo “Usacli Asd Beccaria” di Scarnafigi, primo campionato provinciale Acli di burraco, “Memorial Luisella Arnolfo”

Appuntamento da non perdere per gli appassionati del gioco del burraco è il primo campionato provinciale US Acli, “Memorial Luisella Arnolfo” che si disputerà sabato 18 giugno dalle ore 14,30 presso il circolo “USACLI ASD Beccaria” di Scarnafigi.

L’iscrizione è obbligatoria entro il 16 giugno e i sorteggi sono a cura della commissione provinciale US Acli.

Si effettueranno 3 partite di 4 smazzate nel tempo di 50 minuti; di seguito verrà effettuata la classifica individuale e la premiazione. Inizio del torneo alle ore 15,00; alle 19,00 apericena.

Sempre in tema di burraco, ha ottenuto un grande successo di partecipazione il “torneo dell’amicizia” organizzato dall’US ACLI e dalle ACLI provinciali di Cuneo e dal circolo US ACLI ASD di Scarnafigi per sabato 28 maggio, aperto a tutti i tesserati che hanno partecipato ai corsi di burraco proposti dall’associazione cuneese.

Il presidente US ACLI Attilio Degiovanni dichiara: “C’è stata una ottima partecipazione ed è stato un bel torneo giocato con spirito sportivo e di amicizia. Voglio ringraziare il presidente della bocciofila Gianpiero Sola per l’ospitalità e disponibilità e la responsabile del burraco, Maria Teresa, per l’ottima organizzazione”.

Il circolo US Acli ASD di Scarnafigi si trova in via 25 aprile. Per maggiori informazioni è possibile chiamare Attilio al numero 3200821996 o Gianpiero al numero 3284568005 oppure Maria Teresa al numero 3348843562.