Cuneo Volley in giro per la provincia con il "Tour dell'Energia" targato EGEA (VIDEO)

Un pomeriggio in giro per la provincia grazie al “Tour dell’Energia” che ha portato i ragazzi della serie A2 BAM Acqua S. Bernardo Cuneo e coach Serniotti a visitare gli sportelli EGEA del territorio.

Durante la stagione i primi sostenitori della squadra sono stati proprio i responsabili e i dipendenti Egea, sempre presenti alle partite casalinghe dei biancoblù.

Per questo motivo, ieri pomeriggio, il Club e gli atleti han voluto far loro visita sul posto di lavoro, incontrando anche i tifosi e gli appassionati della provincia. Ad animare ogni tappa ci ha pensato il nostro Mario Piccioni che ha intrattenuto i presenti insieme alla mascotte “Egeolo”.

Il viaggio ha avuto inizio a Cuneo presso lo sportello di via Bassignano, proseguendo ha raggiunto prima Savigliano e poi Bra, per terminare nella sede principale di Alba in c.so Nino Bixio. Nell’ultima location ad attendere la delegazione del Cuneo Volley, in primis c’era l’Amministratore Delegato di EGEA Commerciale, Ing. Giuseppe Zanca che ha accolto sia i biancoblù che una rappresentanza dell’Alba volley femminile, oltre all’amministrazione comunale di Alba. Alcuni giocatori della serie A2 maschile di Cuneo e le neopromosse in serie D femminile di Alba hanno poi fatto qualche palleggio di fronte alla sede.

Un ringraziamento speciale a tutti i responsabili dei vari sportelli Egea che ci hanno accolti con grande entusiasmo e in particolare a Daniele Bertolotti, Direttore Commerciale Egea che, insieme allo staff comunicazione Egea, ha accompagnato la delegazione cuneese in tutto il tour della provincia.