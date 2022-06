Esce il 6 giugno ‘Ama’, la canzone d’esordio della giovanissima Sara Rinaldi di Bricco di Cherasco

Ottimo biglietto da visita per lo studio Voice Dc, da sempre fucina di grandi talenti musicali. A puntare su di lei, infatti, è stata la vocal coach e cantautrice braidese Daniela Caggiano (impossibile non sapere chi è), che non solo ha scritto il brano, ma l’ha subito annoverata tra le migliori proposte emergenti da tenere d’occhio.

Sara Rinaldi ha solo 15 anni, ma sa bene ciò che vuole e con quella voce lì era impossibile che non cantasse. “Una ragazza semplice - spiega la sua musa Daniela Caggiano - con un grande talento e un grande amore per la musica e la sua famiglia, che realizza uno dei suoi sogni: avere un brano tutto suo e cominciare a far conoscere la sua splendida vocalità”. Mica male! Sia come sia, di certo avrà parecchio da fare nel prossimo futuro.