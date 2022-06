“Gli amici di Confreria” hanno consegnato un riconoscimento a Giacomo Colombero, socio del circolo Acli, di 99 anni

Una giornata di festa per il circolo Acli “Gli amici di Confreria” che domenica 29 maggio si sono ritrovati per omaggiare il socio più anziano, Giacomo Colombero, di 99 anni, compiuti il 19 maggio.

A Giacomo è stata consegnata dal segretario provinciale della FAP delle ACLI di Cuneo, Raffaele Fattoruso, dalla promotrice sociale ACLI, Giovanna Tarditi, e dal presidente del circolo, Flavio Biolatto, una targa di riconoscimento per l’impegno profuso all’interno dell’associazione in tanti anni. Presenti anche la vicesindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, e alcuni assessori del Comune di Cuneo.

Raffaele Fattoruso ha portato il saluto della presidenza provinciale delle Acli e ha ringraziato Colombero per la fiducia che ha sempre riposto nelle Acli. Complimentandosi con lui per aver raggiunto il 99° compleanno in ottima forma, gli ha dato l’appuntamento all’anno prossimo per festeggiare insieme il bel traguardo dei 100 anni.

La promotrice sociale Giovanna Tarditi dichiara: “Conosco Giacomo da molto tempo, sempre attento alle tematiche care alle ACLI e presente fino a che ha potuto per aiutare e sostenere il circolo: “Gli amici di Confreria”. Spesso ci incontriamo allo sportello pensione e non manchiamo mai di scambiare due chiacchiere con lui”.

“Complimenti di cuore a Giacomo e grazie a Raffaele e Giovanna per la loro importante presenza sul territorio per rappresentare le Acli di Cuneo” dichiara il presidente provinciale Acli, Elio Lingua.

Giacomo Colombero, commosso, ha ricevuto il riconoscimento in compagnia della moglie e delle tre figlie con le rispettive famiglie. Una sorpresa per un grazie da parte di tutta la comunità aclista e anche di Confreria.

La targa è stata consegnata durante un fine settimana di festa al circolo, dopo due anni di stop a causa della pandemia. Sabato 28 maggio dalle 18, aperitivi con dj set e cena con menù di fassona piemontese e, a seguire, musica anni 80-90-2000 per tutti. Domenica, dalle ore 12.30, raviolata, e dalle 14.30 gioco di bocce, ballo liscio con l’orchestra Scacciapensieri ed esibizione di ballo con la scuola “Imperial Dance”. Alle 19, grigliata mista e balli caraibici per concludere la festa e dare inizio all’estate.