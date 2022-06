La Chiesa braidese in festa per l’ordinazione presbiterale di Mauro Donato

Sabato 4 giugno sarà una giornata di grande festa per la Chiesa braidese, che potrà abbracciare un nuovo sacerdote: si tratta di Mauro Donato, che riceverà l’ordinazione presbiterale a Torino nella Cattedrale di San Giovanni Battista per l’imposizione delle mani dell’Arcivescovo monsignor Roberto Repole.

C’è grande attesa anche per la prima Messa che sarà celebrata domenica 5 giugno, alle ore 18.30, a Bra, nella parrocchia di Sant’Andrea, davanti ad una platea di fedeli, che non vede l’ora di tributargli tutto il suo affetto e la sua riconoscenza.

Quarantacinque anni il prossimo 8 settembre (data in cui si celebra la natività di Maria ed a Bra è festa per la Madonna dei Fiori), originario di Corneliano e diplomato all’Istituto Tecnico Industriale Salesiano di Bra, Mauro Donato è un nome ben conosciuto sotto la Zizzola, dove è sempre stato attivo nella vita di parrocchia, di oratorio e nell’insegnamento del catechismo.

Ora per lui ci sarà una nuova tappa fondamentale, che arriva dopo un intenso percorso di preparazione e discernimento, in cui il giovane ha accettato di donarsi per sempre al Signore e di mettersi a disposizione del prossimo.