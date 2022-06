"Legare il ricordo di personalità benemerite agli spazi cittadini: tante idee per Mondovì Piazza"

Gentile Direttore,

Richieste di “legare” il ricordo di personalità benemerite a strade e spazi cittadini sono state avanzate alla Amministrazione Comunale. Per il borgo storico di Piazza molte sono le ipotesi toponomastiche, in aree che non impongono disturbi per le residenze: il Vescovo Sebastiano Briacca, che salvò moltissimi monregalesi durante il periodo della occupazione nazista; il Cardinale Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, nunzio nei 5 continenti, legatissimo alla città; il prof. Michelangelo Giusta, letterato ed amministratore pubblico; Ambrogio Pappini,aviatore, maratoneta nazionale, Partigiano decorato,Presidente “Amici di pizza”nel periodo di massimo impegno in campi artistici,culturali, sportivi; dott. Franco Bruno di Clarafond, esimio Presidente del Tribunale di Mondovì; le “Fiamme Gialle ed il gen.Giuseppe Antonio Dellera, comandante, nel 1500, delle Truppe Leggere, antesignane della Guardia della Finanza;madre Carla Denonis e santa Teresa Benedetta della Croce(al secolo Edith Stein), queste ultime per onorare figure importantissime per la Resistenza. Inoltre una proposta per dedicare a Roberto Masante il Museo della Stampa, essendone stato l’ideatore , reperendo grande parte delle strutture. Sottoscrittori le due Parrocchie di Piazza e Caarassone, le congregazioni di Suore Domenicane, Teresiane, Passioniste di Villavecchia, i Finanzieri in congedo, i Gruppi rionali ANA, l’Associazione aviatori in congedo, il Circolo Sociale di Lettura, l’Associazione Italiana di cultura classica, la SOMS, l’onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo”,il Centri Studi Monregalesi, la Cgil,la Confraternita della Misericordia, il’Museo della Ceramica, le associazioni partigiane ANPI e FIVL, gli Amici di Piazza, l’Academia Montis Regalis, i Centri anziani, le ACLI di Carassone,l’Asilo san Domenico, il Circolo Acli di Carassone, il Comizio Agrario, le testate giornalistiche L’Unione Monregalese e La Piazza Grande.