Primo appuntamento culturale al rinnovato Museo della Stampa di Mondovì

Il Museo Civico della Stampa di Mondovì apre le sue porte agli eventi culturali.

Dopo l’apertura al pubblico, lo scorso aprile, il nuovo percorso allestito nei locali delle ex Orfane di Piazza, con il nuovo allestimento multimediale che unisce tradizione e innovazione, apre le sue porte ad eventi ed incontri.

Il Museo, gestito da noau | officina culturale di Cuneo, in collaborazione con la Libreria Banco di Mondovì, partner del Museo per il bookshop ma non solo, propone il primo appuntamento sabato 4 giugno alle 11 con la presentazione del libro “La grande storia della scrittura / Dal cuneiforme alle emoji” edito dalla prestigiosa casa editrice L'ippocampo di Milano.

Il programma dell’incontro prevede la presentazione della casa editrice L’ippocampo, curata del suo fondatore Patrick Le Noël, un racconto del processo di creazione di un libro dall’idea allo scaffale, curato dal team editoriale.

Inoltre, Giovanni Zucca, traduttore del volume, racconterà cosa significa “trasportare” un libro da una lingua ad un’altra.

Il libro

Intagliare le pietre, le ossa e le conchiglie, tracciare figure nella sabbia e incidere messaggi su cortecce di betulla: fin dalla notte dei tempi i nostri antenati hanno usato caratteri semplici, o a volte complessi, per comunicare tra loro. E anche noi, oggi, continuiamo a seguirli su questa strada! Sfruttando in maniera divertente le potenzialità del graphic novel, questo libro segue lo sviluppo di oltre 100 scritture, dai primordi fino alla nostra era digitale: dai geroglifici dell’antico Egitto all’alfabeto greco, fino al proliferare delle emoji e alle lingue inventate come il klingon.

L’autore Vitali Konstantinov è nato in Ucraina e vive in Germania.

Dopo gli studi in architettura, grafica, pittura e storia dell’arte, si afferma come illustratore e ora lavora con case editrici in tutto il mondo. Vitali è stato nominato per il German Children’s Literature Award e per The White Ravens Award.

La casa editrice

Fondata a Milano nel 2005, L’ippocampo è una casa editrice indipendente che punta su titoli di alta qualità. Specializzata in libri illustrati di arte, design, fotografia, cucina e lifestyle. Pubblica col marchio L'ippocampo Ragazzi una selezione di libri dedicati alla letteratura per bambini e adolescenti. Con oltre 100 pubblicazioni all'anno, L'ippocampo ha anche stabilito partnership con alcuni degli editori internazionali più acclamati e innovativi del settore, come Phaidon e Gestalten.

BANCO Libreria apre nel 2019 in centro storico a Mondovì nell'antica bottega di un lattoniere "tulè" rimasta buia per sessant'anni. BANCO è una rivendita di storie, una Libreria indipendente e creativa specializzata in belle cose. BANCO è un posto per incontrarsi, conversare, leggere, scovare regali, ascoltar musica, far felici i bambini e mangiare con gli occhi. Al BANCO si fanno scorrere e circolare le idee, si scambiano e si immaginano.

Museo Civico della Stampa

Informazioni e orari: Giovedì e venerdì 14 – 18 (ultimo ingresso ore 17) Sabato, domenica e festivi 10 – 19 (ultimo ingresso ore 18)

Il museo è visitabile in autonomia. La visita guidata è disponibile, su prenotazione, il sabato, la domenica e nei festivi alle ore 11:00, 15:00, 17:00. L’ingresso è da Piazza d’Armi 2/E. Informazioni: 3397491335 / info@museostampamondovi.it.