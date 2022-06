Ricordare Ettore attraverso qualcosa che profumi di vita: sabato a Cuneo verrà inaugurato il ParkEttore

Sabato 4 giugno, alle 15, a Madonna delle Grazie, verrà inaugurato il ParkEttore, il parco giochi dedicato al piccolo Ettore, che è diventato reale grazie alla generosità di tantissime persone. Ettore è volato in cielo a 20 mesi, portato via da una malattia genetica rarissima.

I genitori, Gloria e Matteo, assieme al fratello maggiore Enea, hanno voluto fare qualcosa per ricordarlo, qualcosa che “profumasse di vita”.

Ed ecco l'idea di papà Matteo: “dobbiamo fare un parco giochi”. Gloria ha visto una caparbietà che aveva visto solo in Ettore, capace di affrontare la malattia come un gigante. E così, si è data da fare. Ha attivato una racconta fondi che ha avuto un seguito inimmaginabile: "abbiamo ricevuto un numero infinito di piccole e grandi offerte da privati che hanno donato con il cuore, ci sono giunte da ogni dove e per un sacco di tempo".

Le aziende e le associazioni non sono state da meno. Importantissimo è stato l’aiuto di Acli Madonna delle Grazie, Armando Group, Ballario Trasporti, Cuneo Inox, Edilscavi, Fondazione CRC, Hizumo Sushi e Sake, Idroricerche, La Cantinetta, La Favola di Marco Onlus, Leo e Lions Club di Carmagnola, Life, Merlo, OML, Porta Rossa e, ovviamente, Don Paolo Revello chi li “ospita” nel terreno della Parrocchia.

"Siamo stati sommersi da un’ondata d’affetto enorme che mai avremmo immaginato. Ci piace pensare che sia il modo di Ettore per ricordarci che lui c’è, lui è in tutti i gesti gentili che arrivano a noi attraverso gli altri. Sabato il parco giochi sarà pronto. Sarà un giorno speciale per noi, questa settimana cade il primo anniversario di Ettore e sapere che un anno dopo saremo di nuovo tutti lì pensando a lui ci dà forza.



Abbiamo fatto i salti mortali con l’architetto Luca Massimino e con Marco Bertone in questo progetto che è ispirato al cielo", ci dice mamma Gloria.

Ci saranno scivoli altissimi e altri più accessibili ai quali potranno arrivare anche i bimbi che hanno qualche difficoltà, progettato affinché potessero giocare insieme bimbi e ragazzi con esigenze diverse e di ogni età.

"Speriamo sia un luogo in cui ci si divertirà tanto.

Ringraziamo le nostre famiglie, gli amici e tutte, tutte, tutte, ma proprio tutte le persone, privati, aziende e associazioni, che hanno creduto in questo sogno e ci hanno permesso di realizzarlo. Vi aspettiamo e vi abbracciamo fortissimo".