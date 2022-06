Navetta collegherà l’aeroporto di Cuneo Levaldigi a cinque città della Granda

Da lunedì 6 giugno un bus navetta collegherà, su prenotazione, le città di Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano all’aeroporto di Cuneo.

Il servizio, realizzato da Moeves con sei aziende di trasporto pubblico locale del consorzio GrandaBus (Bus Company, Allasia, Gunetto Autolinee, Sav Group, Valle Pesio e Stp), in collaborazione con l’aeroporto di Cuneo, è prenotabile online sul sito www.moeves.it, tramite l’omonima app “Moeves” o telefonando al numero 0175/478816 (il servizio prenotazioni è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 – 12.30 e dalle ore 14.30 – 16.30).

Un autobus arriverà direttamente alla stazione o al movicentro della città selezionata e condurrà all’aeroporto in tempo utile per il check-in o, viceversa, sarà allo scalo cuneese all’arrivo del volo.

Nello specifico, le corse saranno effettuate in corrispondenza dei voli per Cagliari (Ryanair), Roma (Ryanair), Bari (Ryanair), Palermo (Ryanair) e Casablanca (Air Arabia Maroc).



“Dopo il positivo avvio, lo scorso ottobre, del servizio ‘Moeves Real Time’ sulla città di Cuneo, potenziamo la piattaforma offrendo a una vasta platea di utenti che partono o arrivano all’aeroporto di Cuneo, per lavoro o turismo, la possibilità di usufruire di un collegamento veloce, puntuale e sicuro verso alcune delle principali città della provincia. A breve si aggiungeranno anche Alba e Bra”, commenta Filippo Beltrami, amministratore delegato di Moeves.

“Continua con questo progetto il potenziamento dei servizi offerti dalle aziende del trasporto pubblico locale per venire incontro alle esigenze di mobilità dell’utenza attraverso iniziative sempre più mirate e cucite su misura – sottolinea Enrico Galleano, amministratore delegato di Bus Company -. Inoltre, questa iniziativa rappresenta la capacità del nostro sistema di fare squadra nel nome dello sviluppo generale del territorio e delle sue enormi potenzialità”.

“La collaborazione con Moeves è frutto di un lungo lavoro sinergico con il territorio – aggiunge Anna Milanese, direttore generale Aeroporto di Cuneo -. Siamo molto soddisfatti di poter offrire oggi all’utenza un servizio di accessibilità da e per l’aeroporto comodo e capillare. Con la stagione estiva ormai alle porte, anche i turisti in arrivo potranno raggiungere la loro destinazione finale in modo facile e veloce”.