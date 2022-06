Una panchina lilla a Dronero, per sensibilizzare sui disturbi del comportamento alimentare

Giovedì 2 giugno 2022 alle ore 11:00 in piazza San Sebastiano a Dronero inaugurazione della Panchina Lilla, per sensibilizzare sui disturbi del comportamento alimentare.

Una panchina per ricordare le vittime dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, per sollecitare interventi adeguati nella lotta a queste patologie, per dare dignità alla malattia. Una panchina lilla come segno di speranza e sensibilizzazione: speranza per tante ragazze e tanti ragazzi e tante famiglie; sensibilizzazione perché tutti si interroghino sul perché di questo colore e non restino indifferenti.