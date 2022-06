Calcio Serie D: Fossano avanti con mister Viassi

Non c'erano dubbi sulla riconferma di Fabrizio Viassi sulla panchina del Fossano, a maggior ragione dopo la splendida salvezza recentemente conquistata al termine dello spareggio playoff con il Ticino.

La società blues ha ufficializzato la permanenza del tecnico che sarà ancora coadiuvato da Ezio Panero.

LA NOTA UFFICIALE DEL FOSSANO CALCIO

"Il Fossano calcio comunica di aver rinnovato, per l’ottava stagione consecutiva, la conduzione tecnica della prima squadra in Serie D a mister Fabrizio Viassi, il quale si avvarrà, anche per la prossima stagione, del supporto tecnico e dell’esperienza calcistica del centallese Ezio Panero.

La società coglie l’occasione per ringraziare Fabrizio per la professionalità e capacità dimostrata nella stagione appena conclusa con una salvezza raggiunta al termine del play out contro la formazione del R.G. TICINO.

Auguriamo a Fabrizio un grande in bocca al lupo per la stagione sportiva 2022/23.Nei prossimi giorni, infine, verrà comunicato lo staff dei collaboratori della prima squadra e l’organigramma del settore giovanile."