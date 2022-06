Ciclismo, è tempo di Rampignado! Chi succederà a Billi nell'albo d'oro?

Siamo entrati in giugno, il ché significa che, come da tradizione, il movimento della mtb del Nord-Ovest si sposta in massa nella provincia di Cuneo per scalare le montagne della provincia Granda. Come di consueto aprirà le danze 5 giugno la Rampignado, una delle gare più storiche e longeve a livello nazionale, giunta ormai alla 28° edizione, ed entrata nel 2022 per la prima volta nel circuito Marathon Bike Cup Specialized. Scorrendo l’Albo d’Oro della manifestazione si passa in rassegna la storia della MTB italiana e non solo, con i grandi nomi che nel corso degli anni non si sono fatti sfuggire l’occasione di vincere una gara così importante: Santysiak, Deho, Vandelli, Medvedev, Pallhuber, Arias Cuervo, Paez solo per citarne alcuni, fino a Jacopo Billi vincitore l’anno scorso. Con la Rampignado il Marathon Bike Cup Specialized giunge alla quarta prova, e cala la seconda novità del 2022. La gara di Bernezzo prevede un percorso di 44km e 1600m di dislivello, la prima vera prova per scalatori del circuito: si affronteranno infatti salite e discese molto lunghe, a differenza delle altre prove affrontate fino ad ora, e questo potrebbe stravolgere le gerarchie in classifica. Prato Francia, Chiot Rosa, Paraloup sono nomi che suonano familiari a gran parte dei biker piemontesi, e rappresentano alcuni dei luoghi simbolo che verranno toccati dal percorso.

Come per ogni manifestazione del Marathon Bike Cup Specialized, anche la Rampignado prevede una Mediofondo di 24km e 600m di dislivello adatta a tutti. Le iscrizioni sono ancora aperte per dare il tempo ai ritardatari di prenotarsi un pettorale in griglia.

Tra i favoriti della vigilia, oltre ai soliti nomi che hanno incendiato la bagarre nelle prime prove del circuito, dove per ora primeggia la maglia di leader di Adriano Caratide del Tabros Racing Team, sono attesi a Bernezzo due ragazzi che sapranno sicuramente animare ulteriormente la lotta per la vittoria: Pietro Dutto e Gabriel Fede. Il primo, poliziotto delle Fiamme Ore ed ex nazionale di Biathlon, sta vivendo un momento d’oro nelle corse su strada, dove ha vinto diverse gare nel 2022, ultima in ordine di tempo la Marcialonga Cycling proprio scorsa. Conoscendo i suoi trascorsi in MTB sicuramente saprà mettersi in mostra anche alla Rampignado. Gabriel Fede, classe 2003 di S. Croce di Vignolo, si è accasato quest’anno alla Ag2r Citroen Under23, e porterà la sua maglia prestigiosa in griglia a Bernezzo. Si esprime ad alti livelli sia su strada che nel ciclocross, e saprà far bene anche in sella alla MTB, seguendo quell’esempio di multidisciplinarietà di cui Mathieu Van der Poel e Thomas Pidcock sono gli esempi a cui i giovani si stanno ispirando.