Cuneo, sta bene il bambino travolto da un’installazione al Parco Parri

Non sarebbero tali da destare preoccupazione le condizioni del bambino che intorno alle 16 di oggi, mercoledì 1° giugno, è stato soccorso al Parco Parri di Cuneo e quindi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale "Santa Croce" dopo essere stato travolto da una delle installazioni artistiche posate nello spazio verde inaugurato nei giorni scorsi.



Secondo una prima ricostruzione dei fatti il bimbo, di circa cinque anni, si trovava nel parco insieme a entrambi i genitori quando, probabilmente con l’intenzione di giocare, sarebbe salito su uno dei manufatti in plexiglass posati nell'area verde. Questo si sarebbe quindi rovesciato sotto il suo peso, finendo per travolgerlo.



Immediati i soccorsi. I sanitari dell’emergenza 118 hanno condotto il piccolo in ospedale, dove medici avrebbero verificato le sue buone condizioni di salute.

Intanto sul posto sono giunti una pattuglia della Polizia Municipale e un tecnico del Comune, impegnati a stabilire l’esatta dinamica di quanto successo e a mettere in sicurezza l’area.

Le opere presenti nel parco, parte della rassegna provinciale GrandArte 2022, rimarranno esposte fino a settembre. Al momento sono state tutte bandellate e nei prossimi giorni verrà predisposta apposita cartellonistica per evitare l'uso improprio delle opere.