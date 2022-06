L'albese Andrea Borio è il nuovo presidente nazionale Federacma

L'albese Andrea Borio è stato eletto presidente di Federacma nel corso dell’assemblea generale della Federazione italiana delle Associazioni nazionali dei Commercianti Macchine e delle Acma territoriali) aderente a Confcommercio, svoltasi nei giorni scorsi al Palaexpo di VeronaFiere.



Andrea Borio ha studiato ingegneria elettronica al Politecnico di Torino: sposato, tre figli, è un concessionario del gruppo SDF, BCS e Facma. La sua azienda costituisce uno dei rami delle aziende della famiglia Borio, tra cui la BMV e la Innovanuts, che si occupano della progettazione e fabbricazione di macchine e attrezzature per l’industria e l’agricoltura. Borio giunge alla presidenza dopo aver svolto negli ultimi quattro anni per Federacma il ruolo di membro del Consiglio Direttivo incaricato dello sviluppo della base associativa del Piemonte e di presidente dell’ACMA di Cuneo.



«È per me oggi un onore e un’emozione ricevere l’incarico di rappresentare, a livello nazionale, tutti i dealer d'Italia delle macchine agricole, da giardino e degli altri settori di cui Federacma rappresenta gli interessi - ha commentato Borio al momento della nomina -: vorrei ringraziare in particolare il mio predecessore Roberto Rinaldin per l’eccellente lavoro svolto fin qui per la Federazione e tutti i colleghi per la fiducia accordatami».



«Ci congratuliamo con Andrea Borio, già rappresentante della categoria per l'Associazione Commercianti Albesi – affermano il presidente e il direttore ACA, Giuliano Viglione e Fabrizio Pace –; siamo certi che il suo riconosciuto dinamismo unito a un consiglio direttivo mediamente “giovane”, contribuirà a portare nuova energia all'impegno in favore della categoria, dando lustro anche al comparto imprenditoriale albese».